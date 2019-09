Der Auftakt naht: Mit diesen Spielerinnen will der TKH das Season Opening rocken!

Nicht mehr lang bis zum DBBL Season Opening, also dem Saisonstart der 1. Bundesliga. Am Samstag, 21. September, kommen alle zwölf Teams des deutschen Oberhauses in Hannover zum gemeinsamen Auftakt zusammen. Von 11 bis etwa 19.30 Uhr werden in der Swiss Life Hall und der Sporthalle Birkenstraße die sechs Partien des 1. Spieltags absolviert. Am Donnerstag testet der gastgebende TK Hannover ein letztes Mal: Zu Gast an der Birkenstraße sind um 20 Uhr die Lions Halle. Mit welcher Mannschaft geht der TKH in die Saison? Der SPORTBUZZER stellt die Spielerinnen vor:

Tessa Stammberger (26) Die deutsch-kanadische Flügelspielerin geht in ihre dritte TKH-Saison. In der ersten bekam sie wenig Einsatzzeit, in der zweiten warf sie ein Ermüdungsbruch zurück. Jetzt will sie endlich ihr großes Talent zeigen. Die freundliche Stammberger entschuldigt sich ständig – typisch kanadisch. Und ihr ist niemals kalt. Bei Wind und Wetter geht sie in T-Shirt und kurzer Hose raus. Als Kanadierin ist sie abgehärtet, Erkältung – Fehlanzeige. Birte Thimm (32) Die Kapitänin geht in ihre vierte Saison beim TKH und ist damit dienstälteste Spielerin. Thimm ist quasi die Teammutter. Die Ex-Nationalspielerin (65 Länderspiele) spielt auf den beiden Flügelpositionen. Sie liebt die Veränderung, räumt und dekoriert ständig ihre Wohnung um. Ihre große Leidenschaft: die Superheldenwelt von Marvel. Als Mädchen spielte sie mit einer Hulk-Puppe, damit fing alles an. Sie kennt alle Marvel-Filme. Mittlerweile sind das mehr als 20. Marleen Peek (19) Die niederländische Centerspielerin ist die jüngste Akteurin im Team. Das merkt man ihr aber nicht an. Sie geht in ihre zweite Saison in Hannover. Ihr größter Tick: lauthals Lieder unter der Dusche zu singen. Sie kennt alle Hits, auch aus früheren Jahrzehnten. Ihre Lieblingsspeise: als Holländerin natürlich Käse. Aliaksandra Tarasava (31) Die weißrussische Nationalspielerin ist seit zweieinhalb Jahren in Hannover. Sie kann auf beiden Guardpositionen spielen. Die extrovertierte „Sashi“, wie sie die Kolleginnen nennen, ist der Klassenclown des Teams und bringt mit ihrem Humor alle zum Lachen. Ihr Tick: Katzenmotive auf allem, wo Platz ist. Auf Socken, T-Shirts, Pullis, Handtaschen oder Einkaufstaschen. Hannah Brown (23) Die zweite Kanadierin im Team. Der Power Forward kam im Sommer vom Heimat-College Cape Breton nach Hannover. Sie liebt Pizza über alles, ist sehr extrovertiert und kann die Mannschaft auf dem Platz zusammenhalten. Ihre Mutter ist der neue TKH-Fan Nummer eins. Bei Instagram und Facebook postet sie als „Capermom“ regelmäßig etwas zum TK Hannover.

Teja Gorsic (20) Die Slowenin spielt auf den großen Positionen vier und fünf, also Flügel und Center. Sie bestreitet ihre erste Saison in Hannover und kennt die neue Trainerin Tatiana Galllova aus ihrer Zeit in der Slowakei. Gorsic liebt sämtliche Wintersportarten, gilt als Partytier und vermisst aus ihrer Heimat vor allem eines: Cokolino. Das sind Getreideflocken mit Schokolade. Tijana Cukic (23) Die Serbin kam diesen Sommer erst sehr spät dazu und komplettiert den Kader des TKH. Cukic ist Spielmacherin. Sie gilt als extrem ehrgeizig, im Training und auf dem Feld ist sie eine echte Wadenbeißerin, spielt sehr hart in der Verteidigung. In ihrer Freizeit liest die Hundeliebhaberin viel und fährt gerne Fahrrad. Karolin-Ivonn Tzokov (19) Die Deutsche mit bulgarischen Wurzeln geht in ihre zweite Saison beim TKH. Sie spielt vorwiegend auf dem Flügel. Tzokov gehört zu der ruhigeren Fraktion, liest gerne und studiert in Hannover Jura. Sie gehört zum erweiterten Kreis der deutschen U20-Nationalmannschaft und gilt als großes Talent. Ihr Lieblingsessen: bulgarischer Feta. Janne Pulk (19) Die Estin kann auf beiden Aufbaupositionen spielen. Sie kam im Sommer nach Hannover und spielt erstmals im Ausland. Ihre Erfahrung im intensiven 3x3-Basketball wird dem TKH helfen. Pulk ist eher still und introvertiert. Dafür ist sie viel im Internet und folgt bei Youtube vielen Influencern und Bloggern. Stephanie Gardner (27) Die US-Amerikanerin ist die Globetrotterin im Team. Sie spielte schon in sechs Ländern. Im Sommer kam sie aus Australien nach Hannover. Die erfahrene Gardner spielt auf den Guardpositionen und soll das Spiel des TKH leiten. Sie ist sehr abgeklärt, ein echter Profi. Sie ist die einzige Vegetarierin im Team und hat eine Schwäche: Sie kann nicht schwimmen.

