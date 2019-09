Zwei Hallen, viele große Namen: Das sind fünf der Topstars beim DBBL Season Opening

Melina Knopp (25 / 1,71 m / GiroLive Panthers Osnabrück / Shooting Guard)

Die 25-jährige Kapitänin des Aufsteigers ist die Identifikationsfigur im Osnabrücker Team schlechthin. Schon Alter von vier Jahren begann sie mit ihrer älteren Schwester Esther ihre Basketball-Karriere in Osnabrück. Nach dem Abitur verzichtete sie auf ein Studium in den USA und damit die dortige Sportkarriere. Stattdessen blieb sie in der Heimat. Im Aufstiegsjahr reifte Knopp zu Führungsspielerin. Doch wenn sie nach Hannover kommt, kommen schlechte Erinnerungen wieder hoch. Vor zwei Jahren zog sie sich im Pokalspiel gegen den TKH einen Bänderriss zu.

Amber Orrange (26 / 1,70 m / Rutronic Stars Keltern / Guard)

Die US-Amerikanerin war in der Saison 2017/18 die überragende Spielerin bei den Keltern Stars. Mit 447 Punkten und 116 Rebounds war sie damals der absolute Star im Team und hatte großen Anteil daran, dass Keltern zum ersten Mal Meister und Vize-Pokalsieger wurde.

Nebenbei räumte Orrange auch noch sämtliche Eurobasket-Nominierungen ab, die es gab (Guard of the Year, Player of the Year und Finals-MVP). Doch nach dem Triumph suchte sie eine neue Herausforderung, verließ Keltern und spielte ein Jahr bei Maccabi Raanana in der 1. israelischen Liga. Doch nun ist Orrange wieder ein Star und will Keltern wieder zur Nummer ein machen.