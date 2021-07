Von DDR-Gold bis Hrubesch-Abschied: Das waren die drei besten deutschen Olympia-Auftritte im Fußball

Obwohl Deutschland als einziger Fußball-Weltmeister noch nie Olympiasieger wurde (der DDR-Erfolg von 1976 einmal außen vor gelassen), gab es in der Vergangenheit dennoch starke schwarz-rot-goldene Auftritte bei den Turnieren. So lieferten die späteren Weltmeister Jürgen Klinsmann und Thomas Häßler 1988 in Seoul einen Vorgeschmack darauf, was zwei Jahre später bei der WM in Rom passieren sollte. Unvergessen bleibt auch der jüngste DFB-Erfolg bei Olympia - inklusive des emotionalen Abschieds von Trainer Horst Hrubesch nach dem verlorenen Elfmeterschießen im Finale 2016 gegen Gastgeber Brasilien.

Am kommenden Donnerstag (13.30 Uhr/ARD und Eurosport) hat die Mannschaft von Stefan Kuntz im deutschen Auftaktspiel gegen den Titelverteidiger die Chance zur Revanche. Die weiteren Vorrunden-Gegner in Gruppe D sind Saudi-Arabien (25.07.) und die Elfenbeinküste (28.07.). Unseren Rückblick beginnen wir mit dem großen Triumph der Deutschen Demokratischen Republik in Montreal, der ebenso Teil unserer gesamtdeutschen Olympia-Historie ist wie die späteren Medaillenerfolge.

DDR-Gold 1976 in Montreal

Erst in der K.o.-Runde steigerte sich die DDR-Auswahl enorm und zeigte gegen Frankreich (4:0) sowie im prestigeträchtigen Duell mit der Sowjetunion (2:1) herausragende Leistungen. Selbiges galt für das Endspiel gegen Titelverteidiger Polen: Dank Toren von Hartmut Schade, Martin Hoffmann und Reinhard Häfner - sowie einer von Torwart Jürgen Croy und Libero Hans-Jürgen "Dixie" Dörner gut organisierten Abwehr - sicherte sich die DDR einen ungefährdeten 3:1-Erfolg. Die Titelverteidigung wurde vier Jahre später in Moskau gegen die Tschechoslowakei (0:1) übrigens nur knapp verpasst - Silber war dennoch ein starker Lohn.

Zwei Jahre nach dem legendären DDR-Sieg über die Bundesrepublik bei der WM 1974 durch den 1:0-Siegtreffer von Jürgen Sparwasser durften die Fußballfans in der Deutschen Demokratischen Republik erneut jubeln - und die erste (und bisher einzige) olympische Goldmedaille der deutschen Fußball-Geschichte feiern. Nach Bronze 1972 reichte es diesmal für den ganz großen Wurf - trotz einer eher holprigen Vorrunde in Kanada. Die Mannschaft von Georg Buschner kassierte gegen die Amateurteams aus Brasilien (0:0) und Spanien (1:0) zwar keinen Gegentreffer, konnte jedoch selbst ebenfalls nicht mit großer Torgefahr glänzen.

Bronze 1988 in Seoul

Silber 2016 in Rio de Janeiro

Am Ende fehlte nicht viel für die Mannen von Horst Hrubesch zum großen Triumph von Rio de Janeiro - also an jenem traditionsreichen Ort, an dem die DFB-Auswahl von Joachim Löw zwei Jahre zuvor den Weltmeistertitel erringen konnte. Dass die erste deutsche Olympia-Teilnahme nach 28 Jahren letztlich so erfolgreich, ergo mit der Silbermedaille, enden würde, war so nicht unbedingt zu erwarten. Nach einem schleppenden Start mit (zu) vielen Gegentoren gegen Mexiko (2:2) und Südkorea (3:3) setzte die Hrubesch-Auswahl gegen Fußballzwerg Fidschi das erste dicke Ausrufezeichen - 10:0!

Noch beeindruckender waren die Auftritte in der K.o.-Phase, in der erst Portugal überraschend klar mit 4:0 und anschließend Nigeria mit 2:0 bezwungen werden konnten. Alles war angerichtet für das große Finale gegen Gastgeber Brasilien. Nach Toren von Neymar und Max Meyer musste das Endspiel im Elfmeterschießen entschieden werden, in dem Nils Petersen die Nerven versagten. Auch wenn es nicht für Gold reichen sollte, durfte Trainer Hrubesch mit Stolz auf sein letztes Länderspiel zurückblicken. Seine Mannschaft steigerte sich von Spiel zu Spiel, präsentierte sich enorm torgefährlich (Petersen und Serge Gnabry avancierten mit je sechs Treffern zu den erfolgreichsten Schützen) und lieferte eine eindrucksvolle Teamleistung ab. Dass Deutschland nach der Final-Niederlage gegen Brasilien der einzige Weltmeister ist, der noch nie Olympiasieger wurde, daran kann gearbeitet werden. Etwa 2021 unter Stefan Kuntz ...