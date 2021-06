Holland-Presse rechnet mit Bondscoach Frank de Boer ab: "Unglaubliche Dummheit"

Nach dem Aus der Niederlande im Achtelfinale der EM gegen Tschechien musste sich Frank de Boer Fragen nach seiner Zukunft stellen. Der Bondscoach blieb nach dem 0:2 (0:0) gegen den Außenseiter aber klare Aussagen schuldig. Immerhin sagte er: "Am Ende des Tages bin ich verantwortlich." De Boer hatte im September vergangenen Jahres das Amt übernommen und einen Vertrag bis nach der WM 2022 unterschrieben. Der Posten des Bondscoaches war nach dem Wechsel von Ronald Koeman zum FC Barcelona vakant gewesen.

Mit drei Siegen war Oranje durch die Vorrundengruppe C gestürmt. Im ersten K.o.-Spiel war von dem rasanten Angriffsfußball nur noch wenig übrig. Von der 55. Minute an spielten die Niederländer in Unterzahl, nachdem Abwehrchef Matthijs de Ligt als letzter Mann im Zweikampf mit dem tschechischen Stürmer Patrik Schick wegen Handspiels die Rote Karte nach Videobeweis bekommen hatte. Am Ende stand eine nicht unverdiente 0:2-Niederlage gegen stark eingestellte Tschechen. Den Niederländer blieb nur tiefe Enttäuschung, Frust und mancherorts sogar Wut. Die heimische Presse rechnete am Tag nach dem Aus gnadenlos ab. Der SPORTBUZZER fast die Pressestimmen zusammen.