Deadline Day im Liveticker: Alle Wechsel, News und Entwicklungen zum Transfer-Finale im Winter

Letzte Chance: Am Montag schließt in Deutschland um 18 Uhr das Transfer-Fenster. Auf den letzten Drücker können sich die Bundesliga-Klubs noch für die zweite Saisonhälfte verstärken. Wo wird auf der Zielgeraden der Wechselfrist noch nachjustiert? An Wechselkandidaten mangelt es in der deutschen Eliteliga nicht - aber werden wirklich auch alle Deals rechtzeitig abgeschlossen? Nach 18 Uhr geht nichts mehr: Die nächste Möglichkeit, sich mit Spielern anderer Klubs zu verstärken, haben die Vereine erst wieder im Sommer (1. Juli bis 31. August 2022). Zwischendurch können lediglich vereinslose Profis unter Vertrag genommen werden.

Auch in vielen anderen europäischen Top-Ligen ist am Montag Schluss mit Transfers. Ein wenig länger als hierzulande können die Klubs jedoch zumindest in der Premier League, der Ligue 1, der La Liga (jeweils 23.59 Uhr) und der Serie A (20 Uhr) auf dem Markt zuschlagen. Verfolgt die Transfer-Entwicklungen des Deadline Days hier im Liveticker!