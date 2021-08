Deadline Day im Liveticker: Alle Wechsel, News und Entwicklungen zum Transfer-Finale 

Welcher Bundesliga -Klub sichert sich noch einen Last-Minute-Transfer? Wo werden auf der Zielgeraden der Wechselfrist Kader-Lücken geschlossen? Am Dienstag um 18 Uhr endet in Deutschland eine turbulente Transfer-Periode. Wechselkandidaten bei den Klubs gibt es noch einige - aber werden wirklich auch alle Deals rechtzeitig abgeschlossen? Nach 18 Uhr geht nichts mehr: Die nächste Möglichkeit, sich mit Spielern anderer Klubs zu verstärken, haben die Vereine erst wieder im Winter (1. bis 31. Januar 2022). Zwischendurch sind allerdings noch Verpflichtungen vereinsloser Profis möglich.

Der Transfer-Schluss gilt auch für zahlreiche andere Ligen in Europa - auch wenn die Transfer-Öffnungszeiten in England, Spanien und Co. zumindest etwas länger als hierzulande sind. Die Premier League macht um Punkt 0 Uhr in der Nacht zu Mittwoch das Fenster zu. In La Liga ist um 23.59 Uhr Schluss. Verfolgt die Transfer-Entwicklungen des Deadline Days hier im Liveticker!