Deadline Day im Liveticker: Alle Wechsel am letzten Tag der Transfer-Periode im Überblick

Am Montag endet eine von der Corona-Pandemie geprägte Transferperiode, in der viele Klubs zum Sparen gezwungen waren. Bis das Fenster in Deutschland um 18 Uhr schließt, könnten aber noch einige Transfers über die Bühne gehen. Gerade Rekordmeister FC Bayern München dürfte seinen dünnen Kader noch verstärken. Und wie sieht es bei den anderen Bundesliga-Klubs aus? Besonders bei Schalke 04, Hertha BSC und Werder Bremen dürfte noch etwas passieren.

In den vergangenen Wochen wurde die Sparpolitik der Fußballklubs während der Corona-Krise deutlich. Zwar werden die Kader auch in diesem Sommer munter verstärkt - die Vereine geben für ihre Neuverpflichtungen aber viel weniger Geld aus als in den Vorjahren. Stattdessen stehen ablösefreie Profis oder Spieler aus der eigenen Jugend hoch im Kurs. Gibt es am letzten Transfertag noch die großen Transfers? Der SPORTBUZZER gibt im Liveticker einen Überblick.