Deal im Eiltempo: In drei Minuten zum Trainer von Dynamo Dresden

Dresden. Nur wenige Stunden nach Dynamo Dresdens 0:3-Niederlage gegen Halle, am Sonnabend irgendwann zwischen 20 und 21 Uhr, klingelte bei Alexander Schmidt das Telefon. Dynamos Sport-Geschäftsführer Ralf Becker – beide kennen sich aus gemeinsamen Tagen in der Scouting-Abteilung des VfB Stuttgart – war dran und kam gleich zur Sache. „Wir haben drei Minuten telefoniert. Ich habe Alex gesagt, wie es aussieht und dass wir einen Trainer bis zum Sommer brauchen“, berichtete Ralf Becker am Dienstag.

Anzeige