DEB verschiebt Start der Eishockey-Oberliga auf den 6. November 

Zur Diskussion stand als Alternative der 13. November. 75 Prozent der Oberligisten hatten sich jedoch zuvor in einer Onlineumfrage für den früheren Termin ausgesprochen. Darunter auch die Hannover Indians.

"Schließen uns der Mehrheit an"

Die Hannover Scorpions hatten hingegen zum 13. November „tendiert“, wie Sportchef Eric Haselbacher sagt. Ein Grund: Die Scorpions bekommen erst am 5. Oktober Eis in Mellendorf. „Aber wir schließen uns der Mehrheit an. Gar kein Problem“, so Haselbacher.