Debakel bei Biathlon-WM: Deutsche Männer im Sprint historisch schlecht - Peiffer auf Platz 36

Die deutschen Biathleten haben bei der WM in Slowenien ein historisches Debakel erlebt und das schlechteste Sprint-Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren. Beim Sieg des Schweden Martin Ponsiluoma schaffte es Olympiasieger Arnd Peiffer am Freitag auf der Pokljuka nur auf den enttäuschenden 36. Platz. Der 33-Jährige aus dem Harz leistete sich zwei Schießfehler und hatte im Ziel nach zehn Kilometern 1:37,2 Minuten Rückstand. Damit gibt es auch im Verfolgungsrennen am Sonntag kaum noch deutsche Medaillenchancen.

