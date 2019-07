Debakel bei der Beachvolleyball-WM: Aus für deutsches Duo Ludwig/Kozuch

Die Beachvolleyball-WM in Hamburg muss ab sofort auf die größten Fan-Lieblinge verzichten. Titelverteidigerin Laura Ludwig und ihre Partnerin Margareta Kozuch schieden schon in der ersten K.o.-Runde aus. Die 33 Jahre alte Olympiasiegerin Ludwig und die einstige Hallen-Nationalspielerin Kozuch blieben am Mittwoch im Stadion am Rothenbaum gegen die US-Amerikanerinnen Summer Ross und Sara Hughes ohne Chance, verloren trotz lautstarker Unterstützung von rund 10 000 Fans überraschend deutlich mit 0:2 (15:21, 12:21). Auch vier weitere Teams des Deutschen Volleyball-Verbandes blieben bereits zum Start der Alles-oder-nichts-Phase hängen.