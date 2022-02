Bundesliga kompakt: Debakel für Bayern - Kruse führt Wolfsburg zum Sieg - Gladbach atmet auf

VfL Bochum - FC Bayern 4:2 (4:1)

Dreieinhalb Monate nach dem 0:5 im DFB-Pokal bei Borussia Mönchengladbach hat sich der FC Bayern einen zweiten Aussetzer in dieser Saison geleistet. Die Münchner erlebten beim VfL Bochum ein 2:4 (1:4)-Debakel und verpatzten die Generalprobe für das Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am kommenden Mittwoch bei RB Salzburg gründlich. Nachdem es vor dem Anpfiff einen Stromausfall im Ruhrstadion gegeben hatte, starteten die Münchner zunächst mit voller Energie in die Partie. Robert Lewandowski sorgte nach neun Minuten für die Führung - doch dann nahm die Partie eine unerwartete Wendung. Christopher Antwi-Adjei (14.), Jürgen Locadia (38., Handelfmeter), Cristian Gamboa (40.) und Gerrit Holtmann (44.) trafen noch vor der Pause für den VfL.

Anzeige

Sven Ulreich, der den verletzten Manuel Neuer im Bayern-Tor vertrat, erlebte einen bitteren Nachmittag - mehr als drei Gegentreffer in den ersten 45 Minuten hatte der deutsche Rekordmeister zuletzt am 22. November 1975 kassiert. Damals stand es bei Eintracht Frankfurt zur Pause 0:5 - und am Ende 0:6. Ganz so schlimm sollte es für die Münchner in Bochum nicht mehr kommen, doch zu einer Aufholjagd reichte es am Samstag auch nach Lewandowskis zweitem Treffer (75.) ebenfalls nicht. Trotz der Pleite thronen die Bayern weiter an der Tabellenspitze. Borussia Dortmund kann den Rückstand mit einem Sieg am Sonntag bei Union Berlin aber erneut auf sechs Zähler verkürzen. Aufsteiger Bochum festigte durch den Triumph derweil seinen Platz im gesicherten Mittelfeld des Klassements.