Debakel zum Abschluss: TK Hannover kassiert deutliche Pleite in Keltern

Nach dem 2:2-Ausgleich durch Teja Gorsic vergaben die Hannoveranerinnen ihre guten Wurfchancen und fingen sich stattdessen eine 0:11-Serie ein. Diese Differenz hielt bis zum Ende des ersten Viertels (17:28). Marleen Peeks Korberfolg trotz Foul und zusätzlichem Bonus-Freiwurf brachte den TKH beim 20:28 noch einmal in den einstelligen Bereich. Doch danach offenbarte sich ein Klassenunterschied. 27:49 stand es zur Pause, 43:69 nach drei Vierteln.

Hannover zeigt erst zum Schluss etwas Moral

Und der Gegner machte weiter ernst, mit viel Tempo, Cleverness und Körben. Erst als drei Minuten vor dem Ende beim 48:89 die Differenz auf mehr als 40 Zähler angewachsen war, zeigten die Hannoveranerinnen etwas Moral. „Den Stolz, nicht mehr als 100 Punkte zu bekommen, hatten wir noch. Aber die Fehler davor hat Keltern alle bestraft“, sagte Höhne.

Stephanie Gardner, Aliaksandra Tarasava und Teja Gorsic, die bisherigen Punktelieferanten, blieben mit Trefferquoten unter 30 Prozent allesamt weit unter ihren Möglichkeiten. Einziger schwacher Trost: An der Freiwurflinie war der TKH an diesem Tag besser: Acht von acht Würfen gingen in den Korb. Das reichte aber freilich nicht einmal im Ansatz.

TK Hannover: Masic (10), Gardner (8), Tarasava (7), Gorsic (6), Stammberger (6), Koop (5), Brown (5), Schaake (4), Peek, Kvederaviciute (je 3).