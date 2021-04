Debatte über Zuschauer bei EM in München: Söder kündigt "Widerstand" gegen UEFA-Pflicht an

Stadt München hofft weiter auf EM-Spiele mit Fans in der Allianz Arena

Sollte München von der UEFA zur Zulassung von Fans verpflichtet werden , würde dies laut Söder "auch bei der deutschen Bundesregierung" auf Widerstand treffen. "Wir haben jetzt wirklich in der Frage der sogenannten Geisterspiele gute Erfahrung gemacht", sagte Söder. Bayerns Ministerpräsident wies jedoch daraufhin, dass sich trotz aller Sicherheitsmaßnahmen immer wieder Spieler mit Corona infiziert hätten.

Die bayerische Landeshauptstadt hofft hingegen weiter auf Spiele vor Publikum. Dafür gebe es "verschiedenen Szenarien, was mögliche Zuschauer im Stadion betrifft", hatte sie am Vortag mitgeteilt. Es sei "denkbar und wünschenswert, dass bei den vier Spielen in München Zuschauer im Stadion sein können."