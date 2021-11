Debatte um ungeimpfte Profis: Früherer Ethikrats-Chef wünscht sich 2G im Profifußball

Der langjährige Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Peter Dabrock, hat sich für 2G im deutschen Profifußball ausgesprochen. "In der gegenwärtigen dramatischen Corona-Lage finde ich es verhältnismäßig, dass in einer Kontaktsportart, die als länderübergreifender Wettbewerb in Bundesligen gespielt wird und sehr viele Zuschauer anzieht, die 2G-Regel eingeführt wird", sagte Dabrock der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.