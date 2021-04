Debatte um WM 2022 in Katar: "Unsere Kurve" fordert Kriterienkatalog für Mindeststandards

Die Fanorganisation "Unsere Kurve" hat in der Debatte um die WM 2022 in Katar vom DFB und von der FIFA gefordert, umgehend einen Kriterienkatalog über Mindeststandards zu erstellen. Diese sollen bereits zu einem Stichtag am 31. August nächsten Jahres im Gastgeber-Land erfüllt werden - als Grundlage für eine Entscheidung über eine WM-Teilnahme oder einen Boykott. Das teilte "Unsere Kurve" am Dienstag mit.

