Debatte um WM-Reform: FIFA-Chef Gianni Infantino kritisiert UEFA und CONMEBOL

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat der UEFA und dem Südamerika-Verband CONMEBOL wegen deren Kritik an seinen Plänen für eine Weltmeisterschaft alle zwei Jahre unterstellt, sie hätten Angst vor dem Verlust ihrer Spitzenpositionen im internationalen Fußball. "Diejenigen, die dagegen sind, sind diejenigen, die an der Spitze stehen", sagte der Schweizer am Freitag in Kairo beim Kongress der Konföderation des afrikanischen Fußballs. "Das passiert in jedem Bereich des Lebens: Wenn es Reformen und Veränderungen gibt, wollen diejenigen, die an der Spitze stehen, nicht, dass sich etwas ändert. Sie haben vielleicht Angst, dass ihre Führungsposition in Gefahr ist, wenn sich etwas ändert."