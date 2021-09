Debüt von Hansi Flick als Bundestrainer: So erging es Löw, Völler und Co. bei ihrer DFB-Premiere

Auch der erste Eindruck zählt, vor allem bei der Premiere eines Bundestrainers. Gegen die in der FIFA-Weltrangliste lediglich auf Platz 189 platzierten Liechtensteiner am Donnerstag (20.45 Uhr, RTL) hat Neu-Bundestrainer Hansi Flick mit der deutschen Nationalelf einen hohen Sieg als nette Ouvertüre fest eingeplant. Doch wie haben sich die anderen Bundestrainer bzw. Teamchefs bei ihrem ersten Mal für den DFB geschlagen? Eine SPORTBUZZER-Zeitreise von Joachim Löw bis Franz Beckenbauer. Anzeige

Joachim Löw 2006 (3:0 gegen Schweden): Nachdem Löw die Nationalelf bei der Sommermärchen-WM 2006 in Deutschland als Assistent, Trainingskoordinator und wichtiger Taktik-Impulsgeber von Jürgen Klinsmann zum umjubelten Platz drei geführt hatte, stand er am 16. August 2006 in Gelsenkirchen plötzlich alleinverantwortlich an der Seitenlinie. Beim lockeren 3:0 im Testspiel trafen Bernd Schneider und Mittelstürmer Miroslav Klose doppelt. Löw, der 2014 in Brasilien Weltmeister wurde und diesen Sommer wie zuvor angekündigt nach dem Achtelfinal-Aus bei der EM (0:2 in England) zurücktrat, wurde der erste Bundestrainer, der sein Amt mit vier Siegen ohne Gegentor begann.

Jürgen Klinsmann 2004 (3:1 in Österreich): Der Schwabe war DIE Sensation als neuer Coach, da der ehemalige Nationalstürmer zum damaligen Zeitpunkt nie als Trainer gearbeitet hatte. Er wollte "den ganzen Laden auseinandernehmen" und begann mit einem Auswärtserfolg im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Dreimaliger Torschütze beim Test am 18. August 2004: Kevin Kuranyi – wohl der Höhepunkt der Nationalelfzeit des Stürmers.

Rudi Völler 2000 (4:1 gegen Spanien): Was für eine Euphorie nach dem Einstand von "Tante Käthe" als Bundestrainer, eigentlich nur als Übergangslösung angedacht, weil Christoph Daum ein Jahr später das Amt übernehmen sollte. Der per Haarprobe nachgewiesene Drogenkonsum verhinderte das. Beim 4:1 im Test gegen Spanien am 16. August 2000 in Hannover trafen Mehmet Scholl und Alexander Zickler doppelt – bis heute der höchste Sieg gegen die Iberer. Unter Völler wurde das DFB-Team 2002 Vizeweltmeister.

Erich Ribbeck 1998 (0:1 in der Türkei): Der frühere Bayern-Trainer erlitt am 10. Oktober 1998 beim EM-Qualifikationsspiel Schiffbruch – 0:1 (Eigentor von Torwart Oliver Kahn!). Die Türken hatten auf eine Austragung in Bursa bestanden, weshalb der DFB-Tross von Istanbul aus mit dem Tragflügelboot übers Marmara-Meer in die kleine Stadt, einen Ski-Ort mit engem 20 000-Mann-Stadion, übergesetzt war. Ribbeck schaffte die EM-Qualifikation noch, scheiterte 2000 jedoch in der Gruppenphase. Die kürzeste Amtszeit in der DFB-Bundestrainer-Historie war beendet.

Berti Vogts 1990 (1:1 in Portugal): Ein wenig spektakulärer Einstand für den Nachfolger von Franz Beckenbauer. Am 29. August 1990 gab der ehemalige Kaiser-Assistent sein Debüt beim 1:1 im Test in Lissabon (DFB-Torschütze: Lothar Matthäus). Vogts erreichte 1992 gleich das EM-Finale, verlor 0:2 gegen Dänemark. 1996 holte er sich in London den EM-Pokal.