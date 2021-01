Debüt verzögert sich: Mesut Özil fehlt im Fenerbahce-Kader gegen Rizespor

Der Fitness-Zustand Özils bleibt ein Fragezeichen, sein letztes Pflichtspiel für Arsenal hatte er am 7. März 2020 absolviert. Bei seinem neuen Verein trainierte Özil bereits seit Sonntag mit, beim 3:0-Sieg am Montag gegen Kayserispor stand der gebürtige Gelsenkirchener ebenfalls nicht in der Startelf, zu der gegen Rizespor unter anderem der Ex-Bundesliga-Profi Luiz Gustavo zählt - und auch nicht auf der Bank. Mit einem Debüt des Mittelfeldstars wird spätestens zum Derby gegen Galatasaray am 6. Februar gerechnet, die nächste Möglichkeit besteht am Dienstag im Auswärtsspiel bei Hatayspor.