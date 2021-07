Debütant Jovetic schießt Hertha BSC zum Test-Sieg über Liverpool - van Dijk feiert Comeback

Hertha BSC ist für den Pflichtspielstart im DFB-Pokal in anderthalb Wochen beim SV Meppen gerüstet. Die Berliner gewannen am Donnerstagabend vor mehr als 10.000 Fans in Innsbruck das Testspiel gegen den FC Liverpool mit 4:3 (2:2). Neuzugang Stevan Jovetic (66. Minute) erzielte bei seinem Debüt zwei Tage nach seiner Verpflichtung von der AS Monaco direkt einen Doppelpack. Der Montenegriner traf erst per Kopf (66. Minute) und dann zum 4:2 (80.) ein. Zuvor hatten für den "Big-City-Club" Santiago Ascacibar (21.) und Suat Serdar (31.) getroffen. Für die Liverpooler waren Sadio Mané (37.), Takumi Minamino (42.) und Alex Oxlade-Chamberlain (88.) erfolgreich.

Ascacibar nach Zusammenstoß im Krankenhaus

Die Berliner, die mit drei Siegen und drei Remis in Testspielen zuletzt eine gute Frühform an den Tag gelegt hatten, feierten einen Einstand nach Maß. Gegen offensive Liverpooler, die mit einigen Stars wie Mo Salah oder Sadio Mané in die Partie gestartet waren, führte die Mannschaft von Trainer Pal Dardai schon nach 31 Minuten mit 2:0. Zuerst verwertete Ascacibar einen mustergültigen Freistoß von Marvin Plattenhardt. Der Ex-Stuttgarter lief im Strafraum am linken Pfosten durch und drückte den Ball im Duell mit Reds-Keeper Caoimhin Kelleher über die Linie (21.). Dabei verletzte sich der Berliner, der mit dem Torwart in Folge zusammenprallte, jedoch und musste wenig später ausgewechselt werden. Ascacibar wurde nach Aussage von Geschäftsführer Fredi Bobic in der Halbzeit bei Servus TV als Vorsichtsmaßnahme für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert.