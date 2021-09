Defrim Bytyci sieht im VfB-Kader „eine gute Mischung“

Dass der VfB Peine nach vier Spieltagen noch ohne Sieg ist und am Tabellenende der Fußball-Bezirksliga 2C dümpelt, hätte sich Mittelfeld-Akteur Defrim Bytyci vor der Saison nicht vorstellen können. „Ich habe uns eher unter den Top 3 erwartet“, gesteht er. Ursache für die Situation ist der Ausfall mehrerer Stammspieler mit Erfahrung. Bytyci hofft allerdings, dass seine Mannschaft am Sonntag ge-gen Arminia Vechelde endlich einen Erfolg feiern kann.

Bytyci erwartet am Sonntag ein Spiel, in dem beide Mannschaften erstmal abwartend agieren. Die Vechelder seien schnell und hätten eine gute Fitness. Den Offensivfußball, den die jungen VfB-Spieler aus der A-Jugend gewohnt sind, könne die Mannschaft in der Herren-Bezirksliga nicht so spielen. „Wir müssen uns der Liga anpassen, um zu punkten. Da haben wir keine Wahl.“