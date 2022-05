Deftig: Chemie Böhlen schlingert nach 0:6 gegen Ostrau dem Abstieg entgegen

Böhlen. So wird es unheimlich schwer, die rote Laterne wieder loszuwerden. Fußball-Kreisoberliga -Schlusslicht SV Chemie Böhlen musste am Samstagnachmittag im Rahmen des 16. Spieltages eine herbe 0:6 (0:3)-Heimniederlage gegen den SV Ostrau einstecken.

Die Pleißestädter konnten ihren schlechten Ruf als Schießbude der Staffel (mittlerweile bereits 54 Gegentreffer) nicht abstreifen und stecken unverändert ganz tief in den Niederungen des Klassements fest. Der Tabellenvierte aus dem Jahnatal dagegen zelebrierte das momentan in der Kleinstadt um sich greifende Frühlingserwachen auf beeindruckende Art und Weise, zusammen mit Großsteinberg stellt der SVO mit 46 erzielten Toren inzwischen die gefährlichste Offensivabteilung der Liga.

Bei allerbestem Fußballwetter hatten sich lediglich 30 Zuschauer ins sonnenüberflutete Stadion an der Jahnbaude verirrt, sie sahen eine faire (Schiedsrichter Florian Thomas vom SV Blau-Weiß Deutzen musste nur eine gelbe Karte aus der Brusttasche holen) und über weite Strecken äußerst einseitige Begegnung.

Und die war im Grunde genommen bereits beim Gang zum Halbzeittee entschieden. Michal Brnicky hatte den Torreigen nach einer reichlichen Viertelstunde eröffnet (16.), David Karius auf die Schnelle scharf nachgewaschen (23.), bevor erneut Brnicky zur Stelle war und den an Deutlichkeit keine wirklichen Zweifel lassenden Pausenstand perfekt machte (40.). Nach dem Seitenwechsel ließ sich zunächst Toni Vogt nicht zweimal bitten (54.), ehe Sandro Antony goldrichtig stand und mit seinem elften Saisontreffer den Vorsprung weiter ausbauen konnte (64.). Nur wenig später eiferte Vogt seinem Teamkollegen Brnicky nach, avancierte ebenfalls zum Wiederholungstäter, machte das halbe Dutzend voll und damit das Schlussresultat perfekt (75.).

Vielleicht beim nächsten Spiel

Für das kommende Wochenende können die Chemiker von vorn herein keinen Punktezuwachs einplanen, mit dem 3:0-Sieg in Pegau ist eines der seltenen Erfolgserlebnisse im laufenden Spieljahr schon längst auf dem Konto verbucht. Demgegenüber peilt der SVO zu Hause gegen den Vorletzten TSV Burkartshain völlig ungeniert die nächsten drei Zähler an.