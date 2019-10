Degradierter 96-Keeper Michael Esser kann Coach Slomka den Job retten

Mirko Slomka legte sich zu Saisonbeginn schnell fest fürs Tor: „Ron-Robert Zieler ist die klare Nummer eins. Philipp Tschauner ist dahinter, um Druck zu machen“ – und Michael Esser als Nummer drei praktisch bedeutungslos. Der beste 96-Profi der Abstiegssaison hatte eigentlich keine Zukunft mehr in Hannover, sollte sich einen neuen Job suchen und musste nach viel Hin und Her doch bleiben.

Esser sitzt in Hannover fest, weil Tschauner als dritter Torwart einen Rentenvertrag bei RB Leipzig unterschreiben durfte – und kein Klub die aufgerufenen 2 Millionen Euro Ablöse für die da bereits ausgemusterte Ex-Stammkraft zahlen wollte. Ge­gen einen günstigeren Esser-Abgang legten die Entscheider ihr Veto ein. Düsseldorf hatte angefragt, auch Augsburg und Frankfurt hinterlegten Interesse. Stattdessen musste sich Esser mit dem Bankplatz in Hannover begnügen – bis jetzt.

"Er hat sich vorbildlich verhalten"

Zieler kassierte in Karlsruhe unglücklich Gelb-Rot wegen eines Schlags in den Magen von Torschütze Daniel Gordon. Eigentlich sollte es ein Frustfausthieb gegen den Ball werden. Kurios: Zieler boxt Esser in die Startelf! Und Hannover kann sich erstmals richtig freuen, so eine starke Nummer zwei zu haben. 96-Torwarttrainer und Klubikone Jörg Sievers: „Jeder weiß, dass Bruno, wie wir ihn nennen, ein sehr guter Torwart ist. Er hat sich in den vergangenen Wochen vorbildlich verhalten und genauso trainiert.“

Ausgerechnet Esser kann Slomka den Job retten. Nach zwei Unentschieden hintereinander (Heim-0:0 gegen Osnabrück, 3:3 in Karlsruhe) ist der Druck groß auf den 96-Coach. Er muss gewinnen, wenn er sicher weitermachen will beim eigentlich ambitionierten Erstligaabsteiger.