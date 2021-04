Transfer perfekt: Rapid-Kapitän Dejan Ljubicic wechselt ablösefrei zum 1. FC Köln

Ljubicic war im vergangenen März zum ersten Mal in den Kader der österreichischen Nationalmannschaft berufen worden, kam jedoch nicht zum Einsatz. Beim FC soll er das defensive Mittelfeld stabilisieren. Auch als Innenverteidiger kann der 1,87 Meter große Abräumer Erfahrungen vorweisen. In drei Einsätzen in der Europa League und zwei Partien in der Champions-League-Qualifikation sammelte er bei Rapid zudem internationale Erfahrung.