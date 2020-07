Kroatien-Star Dejan Lovren wechselt vom FC Liverpool zu Zenit St. Petersburg – Weg für Schalkes Kabak frei?

Der englische Meister FC Liverpool verliert seinen erfahrensten Abwehrmann. Der kroatische Nationalspieler Dejan Lovren verlässt die Reds nach sechs Jahren und unterschreibt in Russland bei Zenit St. Petersburg . Die Ablösesumme für den Vizeweltmeister von 2018 beträgt laut Berichten circa 12 Millionen Euro. "Eine weitere Legende des FC Liverpool verlässt den Klub. Seit ich hier angekommen bin, war er ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil des Teams ", sagte Trainer Jürgen Klopp zu dem Abgang. Lovren erhält in St. Petersburg einen Vertrag bis 2023.

Der 31 Jahre alte Innenverteidiger Lovren hat seit 2014 185 Pflichtspiele für die Liverpooler bestritten, hat acht Tore erzielt und fünf vorbereitet. Sein Transfer reißt ein Loch in den Kader des amtierenden Champions-League-Siegers. Für die kommende Saison stehen Klopp in Joel Matip, Joe Gomez und Virgil van Dijk nur noch drei nominelle und gestandene Innenverteidiger zur Verfügung. Für die ehrgeizigen Ziele der Reds in der Premier League, der Königsklasse und in den nationalen Pokalwettbewerben ist das deutlich zu wenig Personal.