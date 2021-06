Spanischer Schiedsrichter Del Cerro Grande pfeift EM-Auftakt des DFB-Teams gegen Frankreich

Die deutsche Nationalmannschaft startet am Dienstagabend mit dem Kracher gegen Frankreich in die Europameisterschaft. Die Partie in München leitet der spanische Schiedsrichter Carlos del Cerro Grande. Wie die UEFA inzwischen bekanntgab, kommt der 45-Jährige zusammen mit seinen Assistenten Juan Carlos Yuste und Roberto Alonso Fernandez beim ersten EM-Spiel der DFB-Elf zum Einsatz. Als vierter Offizieller ist der Serbe Srdjan Jovanović mit dabei, der Spanier Juan Martínez Munuera übernimmt die Aufgabe des Video-Schiedsrichters.

Besonders Mats Hummels, Emre Can und Ilkay Gündogan dürften sich noch sehr gut an Del Cerro Grande erinnern. Der Referee aus Alcalá de Henares in der Nähe von Madrid pfiff die Champions-League-Partie zwischen Borussia Dortmund und Manchester City am 14. Mai (1:2). Dabei stand der 45-Jährige scharf in der Kritik. Der Spanier hatte nach einem vermeintlichen Handspiel von Emre Can auf den Elfmeterpunkt gezeigt. "Den Dortmundern wurde heute ganz übel mitgespielt. Meiner Meinung nach sind sie durch eine skandalöse Entscheidung um den Lohn ihrer Arbeit gebracht worden", sagte Sky-Experte Dietmar Hamann damals.