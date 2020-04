DEL-Boss Gernot Tripcke über den Saison-Abbruch und Geisterspiele im Eishockey: "Schwer darstellbar"

Gernot Tripcke (52): Bei uns war die Hauptrunde gerade beendet, das war Glück im Unglück. Die Saison ist also passé – das gilt im Guten wie im Bösen. Wir können definitiv nichts mehr aufholen, der wirtschaftliche Schaden steht fest und ist unwiderruflich. Auf der anderen Seite können wir aber in Ruhe die neue Saison planen und wir versuchen, die Einbußen durch den Ausfall der Playoffs irgendwie zu kompensieren.

"Spiele mit Zuschauern sind unser Geschäftsmodell"

Grundsätzlich dient die Lizenzprüfung nicht dem Selbstzweck, sondern stellt sicher, dass ein Klub wirtschaftsfähig ist und die Liga nicht mitten in der Saison um ein Mitglied verringert werden muss. Es würde keinen Sinn ergeben, bei der Lizenzierung nachsichtiger zu sein, weil das am Ende keinem nützt.

Die Lizenzierung steht wie geplant Mitte Mai an. Inwiefern werden Sie Zugeständnisse machen, was die Vergabe der Liga-Zulassung betrifft?

"Klubs zahlen dreimal so viel, wie sie Kosten verursachen"

Es sind nicht nur hohe Zahlungen, sondern durch eine kürzlich bekannt gewordene Erhöhung auch noch höhere als im Budget der Klubs ohnehin veranschlagt – und das in einer Zeit, wo ein erheblicher Teil der Einnahmen weggefallen ist. Es geht hier um hohe sechststellige Summen pro Verein, die schon länger in keinem Verhältnis mehr zu den von unseren Klubs verursachten Kosten stehen. Wir minimieren das Verletzungsrisiko seit Jahren mit zahlreichen präventiven Maßnahmen. Hier müssen von der Politik und Regierung dringend Anpassungen an den Vorgaben für die VBG vorgenommen werden.

Klären Sie uns doch bitte auf.

Die DEL-Klubs sollen in diesem Jahr im Schnitt fast 700.000 Euro an die VBG bezahlen, die Beiträge wurden wie erwähnt nachträglich um fast 20 Prozent erhöht. Im kommenden Jahr steht eine erneute Erhöhung um weitere circa 30 Prozent an. Dann zahlen die Klubs bis zu dreimal so viele Beiträge, wie sie Kosten verursachen. Gerade in der aktuellen Krisenzeit wird es nur über Stundungen und Erlasse seitens der VBG gehen können, weil derartige Belastungen für die Klubs derzeit nicht zu stemmen sind. Und für die Zukunft muss das System dringend zeitnah reformiert werden.