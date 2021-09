Zuschauerproblematik, Favoriten, Modus: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum DEL-Saisonstart

Nach welchem Modus läuft die DEL?

Die 15 Mannschaften spielen zunächst eine Doppelrunde. Jedes Team spielt also jeweils zweimal daheim und auswärts gegen jedes andere. Letzter Spieltag vor der Pause wegen des Olympischen Eishockeyturniers in Peking ist am 28. Januar, weiter geht es am 22. Februar. Für die Klubs auf den Plätzen sieben bis zehn folgen nach der Hauptrunde die Pre-Play-offs im Modus "Best of three". Die Teams auf den Rängen eins bis sechs ziehen direkt ins Viertelfinale ein, ab dem im Modus "Best of five" gespielt wird. Das Finale endet spätestens am 5. Mai.