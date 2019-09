DEL startet in neue Saison: Infos zu den Favoriten, Regeln und der TV-Übertragung

Wie ist der Modus?

Unverändert. Die 14 Teams tragen zunächst eine Hauptrunde aus, in der alle Teams viermal gegeneinander spielen. Nach dem letzten Spieltag am 8. März ziehen die besten zehn Mannschaften in die Play-offs ein. In der ersten Runde trifft der Hauptrundensiebte im Modus Best of Three auf den -zehnten und der -achte auf den -neunten. Ab dem Viertelfinale wird im Modus Best of Seven gespielt. Absteiger gibt es erst ab der Saison 2020/2021.