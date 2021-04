DEL2-Saison abgebrochen: Sofortiges Saisonaus für Dresdner Eislöwen

Dennoch gab´s für die Fans der Eislöwen eine gute Nachricht. Kapitän Jordan Knackstedt stürmt auch in der kommenden Saison für die Blau-Weißen. Der 32-jährige gebürtige Kanadier mit deutschem Pass hat seinen Vertrag verlängert und geht damit in seine vierte Saison in Dresden. Der Top-Scorer, der in dieser Saison in 43 Spielen 23 Tore erzielte und 28 Assists zu Buche stehen hat, kam 2018 vom sächsischen Rivalen Crimmitschau an die Elbe. Mit insgesamt 221 Punkten rangiert der Deutsch-Kanadier inzwischen auf Platz fünf der ewigen Dresdner Topscorerliste. Galt der 1,91 m große Stürmer zunächst nur als genialer Torjäger, so übernahm er mit dem Kapitänsamt auch immer mehr Verantwortung.