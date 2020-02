"Virus muss schneller sein, um mich zu kriegen": Dele Alli entschuldigt sich für Coronavirus-Scherz

Tottenhams Offensivspieler Dele Alli hat sich am Sonntag für ein Video entschuldigt , das er am Samstag auf seinem Snapchat-Account veröffentlicht hatte. Darin filmte sich der 23-Jährige am Flughafen erst mit einer Atemschutzmaske . Anschließend richtete er die Smartphone-Kamera seiner Auffassung nach auf einen Chinesen und ein Desinfektionsmittel, das er in Anspielung auf das derzeit vor allem in China grassierende Coronavirus mit dem Titel " Dieser Virus muss schneller sein, um mich zu kriegen " versah.

"Das ist komplett inakzeptabel , dass er diesen Mann am Flughafen filmt und Witze über das Coronavirus macht, an dem Menschen sterben . Außerdem füttern solche Videos den Rassismus gegen Chinesen ", kommentierte ein User laut Daily Star die Aufnahme, die Dele Alli mittlerweile gelöscht hat.

Dele Alli äußert sich auf Weibo

Am Sonntag bezog der 23-Jährige Stellung in einem Video, das er auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo veröffentlichte: "Ich möchte mich für das Snapchat-Video entschuldigen . Ich habe es gelöscht, damit niemand einen falschen Eindruck von mir bekommt", sagte der Engländer. Das Coronavirus sei seiner Meinung nach nichts, über das man Witze mache .

China verzeichnete am Sonntag rund 37.200 bestätigte Infektionen, außerhalb Chinas hatten sich 324 Menschen infiziert. In China sind bis Sonntag 812 Menschen an den Folgen des Coronavirus gestorben. "Ich schicke meine ganze Liebe, meine Gedanken und Gebete an alle in China", so Alli weiter.