Delitzscher bei der Handball-EM: Zwei Himmelblaue im Schwarz-Rot-Gold-Rausch

Delitzsch. Sie ist unübersehbar: Die Schwarz-Rot-Goldene-Fahne mit der Aufschrift „Delitzsch“, eingerahmt vom Stadtwappen und dem Vereinsemblem des NHV Concordia. Ein paar Meter weiter weg sitzen zwei Männer, das himmelblau leuchtende Trikot ihres Herzensvereins am Leib, die schwarz-rot-goldene Perücke auf dem Kopf. Wer die Vorrunde der Handball-Europameisterschaft verfolgt hat, der kennt jetzt auch Michael Friedrich und Michael Mießler. Die beiden Schlachtenbummler vom Lober peitschten die deutsche Mannschaft während der Vorrunde in Bratislava zum Gruppensieg – und wurden nebenbei für einen Moment zu kleinen TV-Stars.

Ein Traum unter erschwerten Umständen

Dass die „beiden Michas“ alles geben, kommt freilich nicht von ungefähr. Sie sind zum ersten Mal bei einem großen Turnier dabei. „Ein echtes Erlebnis, ein Traum, den wir uns endlich erfüllt haben“, sagt Friedrich. Da schauen sie auch versöhnlich auf die erschwerten Umstände. In der Halle herrscht Maskenpflicht, Zutritt erlangt man nur via 2G-Regelung. Überhaupt kam erst drei Tage vor Turnierbeginn die Bestätigung, dass die Halle in Bratislava zu 25 Prozent ausgelastet werden darf und damit auch das Delitzscher Duo aufbrechen konnte. „Die Maske ist als Kompromiss ok, um überhaupt dabei zu sein. Dazu sind alle sehr freundlich, auch die Einlasskontrollen sind ordnungsgemäß mit den ganzen Nachweisen. Trotzdem geht es ruckzuck“, erzählt Friedrich.