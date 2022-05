Delitzscher Tennisclub startet in Punktspielrunde

Delitzsch. Das Tennisspielerleben in Delitzsch hat wieder einen tieferen Sinn, denn viele Trainingsstunden sollen vor allem in einem münden, nämlich in Erfolgserlebnissen in der Punktspielrunde. Diese startete nun.

Das Vorspiel dafür lieferte bereits die offizielle Saisoneröffnung des Delitzscher TC in der Vorwoche. Zu dieser feierte der Sächsische Tennisverband seinen 30. Geburtstag nach. Bereits 2021 war das Verbandsjubiläum. Als Dankeschön an seine Vereine bereist der STV seine Clubs mit den vielen Ehrenamtlichen. Der DTC ist ein STV-Mitglied der ersten Stunde. STV-Geschäftsführer Prof. Dr. Alexander Hodeck und Landestrainer Volker Schmidt waren dazu in Delitzsch zu Gast. Beide zeigten sich begeistert vom Zustand der Anlage und dem tollen Tennistag. Der Landestrainer führte zahlreiche Trainingseinheiten durch, in denen er den vielen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen hilfreiche Tennistipps an die Hand gab.