Delle zur Unzeit: Geht RB Leipzig auf der Zielgeraden die Luft aus?

Leipzig. War es das mit der Herrlichkeit der Roten Bullen? Macht das Leben noch Sinn nach dem 1:3 in Gladbach? War das der von Netzer/Delling im September 2003 auf Island beschriebene neue Tiefpunkt der Abendunterhaltung? Oder gilt, was Fahrensmänner in Momenten wie diesen zu sagen pflegen: Auspendeln lassen, tiefer hängen. Anzeige

Olmo macht Schlapp

Ja, es war nicht gut, was die Männer von Domenico Tedesco im Borussia-Park ablieferten. Vor allem in der ersten Halbzeit war das Gebotene ausnehmend schlecht. Breel Embolo (17.) und Jonas Hofmann (45 + 2, 77.) trafen für Gladbach, Christopher Nkunku erzielte das zwischenzeitliche 1:1 (36.). RB hinten luftig, vorne bräsig. Borussen-Coach Adi Hütter hat inmitten (s)einer desaströsen Saison zwar ausreichend eigene Probleme, nahm sich aber die Zeit, ums sich im RB-Poesie-Album zu verewigen. „Leipzig hat die erste Halbzeit komplett verschlafen, weil sie überhaupt nicht aggressiv waren.“ Tedesco überschrieb seine Expertise mit „sehr körperlos“ und schilderte die Grenzen des Trainer-Lateins: „Da kannst du die Taktiktafel nehmen und in den Mülleimer schmeißen.“

Die Qualifikation zur Champions League hängt nach der zweiten Liga-Niederlage hintereinander am seidenen Faden, der aber keineswegs reißen muss. RB (5./54 Punkte) spielt noch gegen Augsburg und in Bielefeld. Freiburg (4./55) empfängt die Eisernen (7./51) und muss am letzten Spieltag nach Leverkusen (3./58). Sollte Bayer dann noch ein Pünktchen brauchen, wäre es der RB-Sache dienlich.

In Olmo, um Olmo und um Olmo herum: RB nimmt sich zur Unzeit eine schöpferische Pause, ein Topmann wie Dani Olmo wandelt seit Wochen neben den Schuhen, wirkt seit seiner Rückkehr von der Odyssee mit seiner heiß geliebten Nationalmannschaft kraftlos. Selbst der bisher über alle Zweifel erhabene Josko Gvardiol zeigte in Gladbach, dass auch er gelitten hat. Aber: RB hat nach wie vor alles im Bauchladen, um fast alles im eigenen Sinn zu regeln. In der Liga, in der Europa League (Donnerstag, 21 Uhr, in Glasgow) und im DFB-Pokal am 21. Mai gegen den SC-kein-Begegnungsschal-Freiburg.

RB Leipzig braucht Eier

Der wirkliche Tiefpunkt in der RB-Historie, die in lästerlichen Landstrichen fürderhin und bis ans Ende aller Tage unter „Histörchen“ firmiert, stammt vom 8. Mai 2015. Zweite Liga, 0:4 daheim gegen den SV Sandhausen. „Sandhausen hat weniger Einwohner als Leipzig Kneipen“, dichtete die LVZ übers finale und peinliche Aus im Bundesliga-Aufstiegsrennen. Auf der Tribüne saß an jenem Tag Thierry Henry. Der Franzose, der 2014 seine Welt-Karriere bei den New York Red Bulls beendet hatte, weilte auf Einladung von RB-Chef Oliver Mintzlaff in L.E., schrieb zig Autogramme, lächelte für ungezählte Selfies. Henry war vorm Spiel durch den Rohbau des Trainingszentrums am Cottaweg geführt worden. Möglicherweise hat er sich nach dem 0:4 gedacht, dass so ein Hochglanz-Übungsgelände für die zweite Liga überdimensioniert ist und Dietrich Mateschitz schon über Einebnung und eine schicke Cartbahn nachdenkt. Es kam anders. Sandhausen wurde aus dem Teppich geklopft, 2016 folgte der Aufstieg, seit 2017 spielt RB international.

Das unbestrittene Erstliga-Tief der Rasenballer datiert vom 3. Dezember letzten Jahres, hat mit dem 1:2 bei Union Berlin und anschließendem Großreinemachen zu tun. Mintzlaff wischte sehr feucht durch, machte Herrn Tedesco gefügig und bekam mittenmang ob einer monströsen Erfolgsserie immer mal wieder feuchte Augen. In Gladbach guckte Mintzlaff sparsam aus der Wäsche, sah vor seinem inneren Auge wohl schon alle Felle davon schwimmen.