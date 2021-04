Nach dem KSC: SV Sandhausen muss in Quarantäne - Einfluss auf Aufstiegskampf

Nach dem Karlsruher SC muss nun auch der nächste Zweitligist in Quarantäne. Diesmal betroffen: Der abstiegsbedrohte SV Sandhausen. Der Tabellen-17. der 2. Bundesliga teilte am Mittwoch mit, dass sich die Mannschaft nach zwei weiteren positiven Corona-Fällen auf Anweisung des Gesundheitsamts Rhein-Neckar 14 Tage isolieren muss. Nach Ivan Paurevic und Denis Linsmayer, die wegen positiver Corona-Tests bereits die Partie gegen die Würzburger Kickers (1:0) am Sonntag verpasst hatten, erhöhte sich die Zahl der positiv getesteten Spieler am Dienstag auf vier. Der 2. Bundesliga droht im Saisonendspurt damit immer mehr ein Termin-Engpass.

