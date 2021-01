Bei Drittligist Cornella: FC Barcelona entgeht Pokal-Blamage knapp - Ex-BVB-Star Dembélé trifft

In der regulären Spielzeit hatte Barca, das neben dem geschonten Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen auch ohne den gesperrten Superstar Lionel Messi angetreten war, gleich zwei Elfmeter vergeben. Miralem Pjanic (39.) und Dembelé (80.) scheiterten vom Punkt. Cornella hatte in der zweiten Runde noch Liga-Spitzenreiter Atlético Madrid ausgeschaltet. Am Mittwoch war auch Meister Real Madrid gegen den Drittligisten CC Alcoyano gescheitert .

Für Torschütze Dembélé war der Auftritt im Pokal ein Erfolgserlebnis beim katalanischen Nobelklub. Der 23 Jahre alte Franzose hatte den BVB im Sommer 2017 nach nur einem Jahr in Richtung Barcelona verlassen, nachdem er dem Training in Dortmund über Tage hinweg unerlaubterweise ferngeblieben war. Die Borussia ließ sich den Abschied mit einer Ablösesummer in dreistelliger Millionenhöhe versüßen. Auch in Spanien fiel Dembélé aber mehrfach durch Undiszipliniertheiten auf und wurde zudem immer wieder durch Verletzungen zurückgeworfen. Tiefpunkt war die vergangene Saison, in der er nur zu fünf Einsätzen in La Liga kam (ein Tor).