Demme-Dank und Proteste beim Spiel zwischen RB Leipzig und Union Berlin

Um die 8000 Fans der Eisernen zogen zwei Stunden vor Anpfiff vom Leipziger Hauptbahnhof zur Red Bull Arena. Die Mehrheit war ganz in schwarz gekleidet. In der ersten Reihe war ein großes Banner mit dem Schriftzug "In Leipzig stirbt der Fußball" zu sehen. Außerdem wurden schwarze Fahnen geschwenkt und ein Papp-Sarg sowie weiße Kreuze getragen, auf denen unter anderem "Emotion", Ehrenamt", "Stehplätze,

15 Minuten Stille

Nach einer Viertelstunde begann dann der geschlossene Support, für den die Unioner schließlich auch ihre roten Schals und ein Banner mit dem Schriftzug „1. Fußballclub Union Berlin“ auspackten. Ein weiteres Zeichen setzten die Köpenicker, indem sie ihr letztes Training vor dem Match am Samstag beim RB -Stadtrivalen Lok Leipzig in Probstheida absolvierten.

Die Fans der Roten Bullen konzentrierten sich im Top-Spiel am Samstagabend ihrerseits auf eine eigene Aktion. In deren Fokus stand jedoch nicht der Gegner, sondern Diego Demme, der sich jüngst einen Traum erfüllt hatte und in der Winterpause zum italienischen Erstligisten SSC Neapel gewechselt war. Demme, dessen Vater aus Neapel stammt, lief seit 2014 für RB auf und hatte sich mit Willen und Einsatz in die Herzen der Fans gespielt. Diese bedankten sich wie zuvor angekündigt mit Hinweis auf Demmes Rückennummer in Minute 31 mit verschiedenen Spruchbändern und Plakaten. Unter anderem war darauf „Bald sehen wir uns in Italien wieder“ zu lesen. Außerdem sangen die RB-Fans eine Minute lange „Danke, Diego Demme.“