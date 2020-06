"Gleiches Recht für alle": Kreisklassisten demonstrieren beim NFV in Barsinghausen

Initiator Ezber Hissou, Vorsitzender der Hannover Stars, zählte knapp 50 Personen, die sich zwei Tage vor dem außerordentlichen NFV-Verbandstag den Tabellenzweiten der 18 Kreisklassen in der Region eine Stimme verschaffen wollten.

Auf die Trillerpfeifen haben sie verzichtet, sie wären mit Mundschutz wohl auch nicht zu gebrauchen gewesen. „Gleiches Recht für alle“ – das war am Donnerstagnachmittag das Motto der einmaligen Demonstration vor der Geschäftsstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) in Barsinghausen.

Darauf aufmerksam machen wollten, dass die Tabellenzweiten der 18 Kreisklassen in und um Hannover auf der Strecke bleiben könnten, wenn der Antrag des Verbandsvorstandes am 27. Juni angenommen wird.

So sehen die Abschlusstabellen für die Mannschaften aus der Region Hannover nach Anwendung des Quotienten aus

„Doch“, sagte Hissou während der Zugfahrt zurück nach Hannover, „es hat auf jeden Fall etwas gebracht. Wir haben auf unser Problem aufmerksam gemacht.“

"Sie waren sehr offen, kommunikativ"

NFV-Geschäftsführer Jan Baßler und NFV-Justiziar Steffen Heyerhorst suchten das Gespräch mit den Demonstranten. Andrzey Ba­ranek, Leiter der NFV-Sportschule, verteilte Wasserflaschen an die Demonstranten. "Sie waren sehr offen, kommunikativ und wollten das gerne mitnehmen", berichtet Hissou.

Und wenn sie am Samstag tatsächlich in die Röhre schauen sollten, hoffen sie darauf, dass die Ausschreibungen des Kreises in der nächsten Saison angepasst wird. Die sieht nur eine Relegation für die Vizemeister der Kreisliga mit den Tabellen-13. der Bezirksliga vor.

Und auch wenn es in den vergangenen Jahren gelebte Praxis war, dass in den Kreisklassen nicht nur die Tabellenführer aufsteigen, können sie sich eben nicht auf einen Passus beziehen. Und fordern deshalb: Gleiches Recht für alle.