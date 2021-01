Demonstration vor Olympiastadion: Hertha-Fans fordern Rücktritt von Manager Preetz

Bei einer Demonstration direkt vor dem Olympiastadion haben rund 250 Fans den Rücktritt von Hertha-Manager Michael Preetz und der Klub-Führung um Präsident Werner Gegenbauer gefordert. Die Anhänger warfen wenige Stunden vor dem Bundesliga-Spiel der Berliner gegen Werder Bremen am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) besonders Preetz auf Plakaten und in Redebeiträgen jahrelanges Missmanagement vor . Die Polizei hatte die Aktion genehmigt und kontrollierte mit mehreren Einsatzkräften die Einhaltung der Corona-Vorschriften.

Preetz hatte am Donnerstag entspannt auf die Ankündigung der Veranstaltung reagiert. "Wer in der Verantwortung steht, muss sich auch Kritik stellen", sagte der 53-Jährige. Zum Auftakt der Rückrunde liegt die Hertha trotz großer Investitionen in der Bundesliga nur wenige Punkte vor der Abstiegszone. Preetz genießt in Teilen der Anhängerschaft allerdings auch weiter großen Rückhalt.