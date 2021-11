Demütigung oder Notwendigkeit? Brian Brobbeys Auswechslung kurz vor dem Pausenpfiff

Leipzig. Es gibt Dinge, die gelten im Fußball als Höchststrafe, eine Auswechslung noch während der ersten Halbzeit zum Beispiel. Eine Auswechslung zwei Minuten vor dem Pausenpfiff gehört in eine eigene Kategorie, die der Demütigung. Brian Brobbey musste sie am Sonntag hinnehmen. In seinem zweiten Spiel von Beginn an für RB Leipzig verließ er den Platz in der 43. Minute. Da stand es bereits 2:0 für die Gäste von Bayer Leverkusen. Für den Stürmer kam Dominik Szoboszlai.

Wie freiwillig Achim Beierlorzer, der den positiv auf Corona getesteten Jesse Marsch vertrat, tat, was er tat, darf zumindest hinterfragt werden. Nach der Partie gab der 54-Jährige zu Protokoll: „Jesse hat mich gebeten, das genau so zu sagen: Dass er die Entscheidung getroffen hat, es möglichst schnell zu machen.“ Marsch verfolgte die Partie in Quarantäne aus den heimischen vier Wänden, war mittels einer Art Standleitung mit der Bank verbunden und griff offensichtlich auch ein.

Brobbey sei nach dem 5:0 in Brügge vier Tage zuvor müde gewesen, begründete Beierlorzer für seinen Chef. Man habe vorn keinen Zugriff gekriegt. „Leverkusen hat mit drei Spielern aufgebaut, und da war Brian einfach noch nicht soweit, diese Lücken zu schließen und auf eine Seite zu lenken, dass wir Druck erzeugen konnten." Also kam Szoboszlai – ohne Erwärmung, kalt und in aller Hektik umgezogen. Eine Not-Einwechslung, zu der Trainer eigentlich nur im Fall von Verletzungen greifen.