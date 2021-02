Den meisten Spaß hatte Thorsten Neumann mit Willi „Ente“ Lippens

Vom ersten bis zum letzten Ballkontakt seiner Karriere gab es für ihn nur einen Verein: Holstein Kiel. Als Jugendlicher wurde er mit den Störchen regelmäßig Landesmeister. Er war Landesauswahlspieler und wurde mit der Norddeutschen B-Jugend Auswahl Deutscher Meister. Und seinen sportlichen Höhepunkt feierte er ohne Frage 1978, als der Aufstieg in die zweite Bundesliga glückte. Aber in besonderer Erinnerung sind vor allem die vielen Begegnungen auf und neben dem Platz, die Erlebnisse rund um den Fußballsport und die vielen kleinen Geschichten geblieben. Anzeige

Mit zehn Jahren machte Thorsten Neumann sein erstes Spiel in den Knaben. „So hieß 1965 noch die D-Jugend. Meine Mutter hat dafür gesorgt, dass ich richtig eingekleidet war. Blaues Trikot, weiße Hose, rote Stutzen. Die Vereinsfarben eben. Das wussten wir. Ich bekam dann einen blauen Pullover mit, die weiße Sporthose von meinem Bruder und rote Kniestrümpfe. Man kann sich vorstellen, wie mich die Mitspieler angeguckt haben, als ich mich in der Kabine umgezogen habe. Das ging ja nicht bei einem Verein, bei dem alles genau vorgeschrieben war. Der Trainingsanzug, ein Ausgehanzug von Hela sogar mit Schlips. Alle Kinder sollten gleich aussehen. Schließlich habe ich für das Spiel die Klamotten von einem Mitspieler bekommen. Karl Heinz Brandt ging danach mit mir los und ließ mich bei Huch auf seine Kosten einkleiden“, erzählt Thorsten Neumann von seinen ersten Gehversuchen bei den Störchen.

Ab der C-Jugend startete er dann durch und spielte in der Landesauswahl. „Die Jahrgänge 54, 55 und 56 waren bei uns extrem stark besetzt. Harry Witt war dabei, Dietmar Tönsfeld und auch Stefan Dietrich gehörten dazu. Aber mehr als Landesmeister sind wir nie geworden. Außer einmal. Da haben wir mit der Norddeutschen Auswahl die Deutsche Meisterschaft gewonnen“, erinnert sich Neumann, der beim 1:1 gegen Berlin im Endspiel den letzten Strafstoß im Elfmeterschießen zum Siegtreffer verwandelte.

1973 wurde der studierte Pharmazeut als 17-jähriger in die Liga berufen. Zusammen mit Jochen Aido, Lothar Kanieß, Siggi Saborrosch und Emil Kirchner begann in der Regionalliga mit den Senioren die Punktejagd. Und als die Saison beendet war, ging es für den Mittelfeldspieler in der A-Jugend weiter. „Da fand die Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft in Kiel statt. Das war natürlich super. Da waren der VfB Stuttgart mit Hansi Müller und der 1. FC Köln mit Günter Strack unsere Gegner. Tolle Mannschaften und sehr gute Spieler. Am Ende hatten wir keine Chance. Die waren einfach besser“, weiß der heute 65-jährige Neumann, dass er noch so einige Male an seine Grenzen stoßen sollte. So als er im Sommer 1974 bei einem Freundschaftsspiel in Malente gegen den späteren Weltmeister Deutschland spielte und es mit Uli Hoeneß und Wolfgang Overath zu tun bekam. „Der Hoeneß hatte einen enormen Antritt. Aber was der Overath mit mir gemacht hat. Das machte keinen Spaß mehr. Der war immer in Bewegung. Der spielte auf einer ganz anderen Ebene“, so Neumann, der sich auch an ein Freundschaftsspiel gegen den HSV erinnert, als er gegen den technisch brillanten Felix Magath stets auf dem falschen Fuß erwischt wurde.

Den meisten Spaß hatte Thorsten Neumann hingegen mit Willi „Ente“ Lippens. Holstein spielte nach dem phänomenalen Aufstieg 1978 in der zweiten Bundesliga gegen Vereine wie Bayer Leverkusen, Alemania Aachen oder Rot Weiß Essen. Gegenspieler waren dort der Dänische Nationalspieler Sören Busk, der bei Westfalia Herne spielte oder die Legende Lippens. „Als wir gegen Essen ran mussten, sagte mir mein Trainer, dass ich Lippens in Manndeckung nehmen soll. Also so, wie man das kennt. Wo Lippens hingeht, gehst Du auch hin. Das bekam „Ente“ natürlich spitz. Ein ganz lieber Kerl übrigens, der immer einen Scherz auf den Lippen hat. Auch während des Spiels. An eine Szene kann ich mich ganz genau erinnern. Essen hatte einen Eckball, und Lippens lief zum eigenen Torwart, der als einziger Spieler in der Essener Hälfte stand und unterhielt sich ganz entspannt mit dem. Und ich natürlich hinterher. Da standen wir drei dann, während vor unserem Tor alle anderen den Eckball erwarteten. Und das vor 20.000 Zuschauern an der Essener Hafenstraße. Das muss ein Bild gewesen sein“, schmunzelt Thorsten Neumann noch heute.

Zum Schmunzeln verleitet auch die Erinnerung an die Auswärtsfahrt zu Bayer 04 Leverkusen. Holstein Kiel hatte in der Woche im DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg mit 1:7 verloren und fuhr direkt zum Wochenendspiel nach Leverkusen, übernachtete aber in Essen. „Der Verein hatte einen Trakt im Krankenhaus angemietet. Als wir dann spät abends ankamen, gab es kein Abendbrot mehr. Das wäre ja nicht so schlimm, meinte man dort, denn dafür gäbe es am nächsten Tag ein reichhaltiges Frühstück. Die Blicke meiner Mitspieler kann man sich wohl vorstellen. Ich glaube, die Zeiten damals kann man mit den heutigen nicht vergleichen“, meint der Apotheker, für den sich der Kreis in Sachen Fußball am Ende schließen sollte.