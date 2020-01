Denis Lynch fliegt beim Großen Preis von Leipzig allen davon

Leipzig. Es waren vier Festtage der Reitsports – auch die 23. Partner Pferd verdient das Prädikat großartig. Die Veranstalter vermelden mit 75 200 Besuchern einen Rekord, die Händler jubeln über famose Umsätze, beste Stimmung an allen Tagen. Dass der Ire Denis Lynch das Weltcup-Springen um den Sparkassen-Cup gewinnt, war allerdings aus Sicht der Gastgeber nicht eingeplant.

Nach seinem Sieg, der Christian Ahlmann (2.) den Hattrick in seinem „Wohnzimmer“ verdarb und dem Samstag-Sieger Marcus Ehing (3.) ein perfektes Wochende, war denn auch der Beifall von den rappelvollen Tribünen eher gedämpft freundlich. Drei Stunden vorher, als der Holländer Bram Chardon vor Weltmeister Boyd Exell nach einer begeisternden Show im Fahren triumphierte, war es viele Dezibel lauter, drohte das Dach abzuheben. Sage und schreibe 16 Reiter hatten sich im Weltcup-Springen für das Stechen qualifiziert. Als Siebter legte Ahlmann auf dem erst zehnjährigen, aber mächtigen Hengst Dominator mit einer fehlerfreien Runde und 33,77 s vor.

DURCHKLICKEN: Die Bilder von Großen Preis von Leipzig Der Große Preis von Leipzig am 19. Januar 2020 bildete den Abschluss der Partner Pferd 2020. © Dirk Knofe

Anzeige

„Er war einfach dran“

Das Publikum tobte in Erwartung des Hattricks – der 2011-er Weltcupsieger, der die Messehalle 1 in Leipzig seit Jahren sein „zweites Wohnzimmer“ nennt, hatte 2018 und 2019 triumphiert. Doch Lynch, zwei Starter nach Ahlmann dran, verdarb ihm die erneute Show. Auf dem Wallach Chopin’s Bushi schaffte er die Strecke ebenfalls ohne Fehler in 33,16 Sekunden. Der Sieg brachte dem 43-Jährigen 40 000 Euro und eine Luxusuhr ein. „Ich wusste, ich habe ein schnelles Pferd. Ich habe gespürt: Wenn wir heute nicht gewinnen, wann dann“, sagte der seit langem in Deutschland lebenden Ire. Ahlmanns Ritt zuvor hatte er verfolgt. „Ich habe ihn gesehen. Er war gut, ich wusste aber auch: Mein Pferd hat mehr Erfahrung.“

Sah auch Christian Ahlmann so: „Dominator ist ein Ausnahmepferd, aber er hat noch wenig Erfahrung. Er war in Rage und hat es mir nicht leicht gemacht. Ein bisschen mehr Ruhe, etwas mehr Lockerheit, dann hätten wir das vielleicht hingekriegt.“ Die 61 Hundertstel habe er bei einer Wendung vor dem dritten Sprung verloren. „Da bin ich auf Nummer sicher gegangen. Der Weg, den Denis genommen hat, schien mir zu riskant.“ Auch wenn das Publikum leicht enttäuscht schien, hielt Ahlmann fest: „Denis ist phänomenal geritten. Er ist verdienter Sieger.“ Turnierchef Volker Wulff ergänzte: „Denis Lynch war vier Mal in Leipzig Zweiter. Er war einfach dran.“ Bei ihrem Fazit gingen bei den Veranstaltern die Daumen wieder kollektiv nach oben. „Wir haben erstmals bei den Besuchern die 75000 geknackt“, frohlockte Messechef Martin Buhl-Wagner. Klar sei aber auch: „Wir denken jedes Jahr über Verbesserungen nach.“

Jedes Jahr wird etwas draufgepackt

Das tut er gemeinsam mit Volker Wulff, der sich mit dem immer größer werdenden Andrang beschäftigen muss. Seine Erlebnisse: „Ich bin Samstag durch die Hallen gelaufen. Da kam ich mir vor wie in London in der U-Bahn morgens um 7 Uhr.“ Es dürfte künftig nicht weniger werden – und in zwei Jahren steht wieder ein Weltcupfinale an, in vier Disziplinen...

Möglicherweise wird deshalb schon bei der kommenden Partner Pferd 2021 das Zeitfenster ausgedehnt und die Dressur eingebunden. „Wir checken die Möglichkeit, die Dressur schon nächstes Jahr ins Programm mit aufzunehmen. Aber es muss von der Szene auch gewollt sein“, sagte Wulff. Eine zeitliche Erweiterung sei nicht einfach, auch nicht eine angesichts der ständig ausverkauften Veranstaltungen notwendige Erweiterung der Tribünenkapazität. „Mehr Tribünenkapazität braucht mehr Fläche. Aber das bedeutet weniger Fläche für Aussteller. Und es gibt jetzt schon Wartelisten.“

Sparkassen-Chef Harald Langenfeld hatte gesagt, es sei erstaunlich, dass bei einer so hervorragenden Veranstaltung jedes Jahr immer wieder noch etwas draufgepackt wird. Es war wieder so – und macht schon jetzt neugierig auf 2021. Der Termin steht: 14. bis 17. Januar.