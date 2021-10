Gladbach-Sportdirektor Eberl spricht über Vertrags-Poker um Zakaria: "Glaube, wir sind nicht chancenlos"

Sportdirektor Max Eberl von Borussia Mönchengladbach setzt sich weiter für einen Verbleib von Denis Zakaria am Niederrhein ein. "Wir versuchen zu verlängern, das ist ja klar", betonte Eberl am Tag nach dem 3:1-Erfolg beim VfL Wolfsburg in der Sendung "Doppelpass" bei Sport1 mit Blick auf den Mittelfeldspieler, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft: "Ich glaube, wir sind nicht chancenlos bei der Verlängerung."

Allerdings weiß Eberl auch um die Schwierigkeiten in den Gesprächen mit dem 24-Jährigen, der im vergangenen Sommer den Wunsch geäußert hatte, die Borussia vorzeitig zu verlassen. "Er hätte gern einen Vereinswechsel gemacht, das hat aus unterschiedlichen Gründen nicht funktioniert", so Eberl, der in den vergangenen Jahren immer wieder Leistungsträger aus dem Gladbacher Kader hatte ersetzen müssen, nachdem diese sich vermeintlich namhafteren Klubs anschlossen - allerdings in der Regel gegen lukrative Ablösesummen. "Jetzt wäre es das erste Mal ohne Ablöse. Aber selbst dann würden wir wieder neue Spieler finden", meinte Eberl, der die bisherigen Gespräche mit Zakaria auch im Zuge des Wechselwunsches als "offen und fair" bezeichnete: "Ich bin ihm nicht böse, weil das Gedanken sind, die man zulassen soll und darf."