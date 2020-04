Saison-Aus? Denis Zakaria fehlt Gladbach auch bei Bundesliga-Fortsetzung

Noch ruht die Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie, schon im Mai könnte es aber wieder losgehen. Als aktuell Vierter der Tabelle kämpft Borussia Mönchengladbach dann darum, den Champions-League-Platz zu verteidigen. Denis Zakaria wird der Fohlenelf bei dieser Mission dann aber noch fehlen. Der 23-jährige Schweizer Nationalspieler hat noch immer starke Probleme am Knie nach seinem heftigen Zusammenprall mit Gladbachs Torhüter Yann Sommer im Spiel gegen Borussia Dortmund am 7. März.

Ursprünglich hatten die Borussen gehofft, Zakaria bei einer Wiederaufnahme der Saison wieder einsetzen zu können. Nun erlitt Zakaria, der seit seinem Wechsel von den Young Boys Bern zu einer Institution im Gladbacher Mittelfeld geworden ist, aber wieder einen Rückschlag. Nach Angaben eines Klubsprechers am Mittwoch nimmt der Schweizer seit rund einer Woche nicht mehr am aktuellen Trainingsbetrieb des Klubs teil und wird fortlaufend untersucht.

"Sport Bild": Zakaria droht Saison-Aus

Die Sport Bild berichtete am Mittwoch, Zakaria drohe gar das Saison-Aus. Noch ist allerdings unklar, ob die wegen der Corona-Krise unterbrochene Spielzeit wieder aufgenommen wird und wann sie beendet werden kann. Nach Klubangaben besteht Hoffnung für Zakaria, Ende Juni wieder zum Einsatz zu kommen. Nach seinen starken Leistungen vor der Verletzung wurde Zakaria in der Vergangenheit immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Gladbachs Geschäftsführer Stephan Schippers betonte zuletzt allerdings, dass die Rheinländer trotz der Corona-Krise keine Welle von Abgängen möchten: "Nein, einen Ausverkauf wird es sicher nicht geben", sagte er der Bild.