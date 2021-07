Eberl bestätigt Transfer-Wunsch: Zakaria will Gladbach verlassen - Weiter Poker um Ginter

Mittelfeldspieler Denis Zakaria will Borussia Mönchengladbach sofort verlassen und hat seinen Transfer-Wunsch bereits beim Klub hinterlegt. "Denis und sein Management haben uns relativ klar gesagt, dass sie in diesem Sommer einen Transfer favorisieren, wenn sich etwas ergibt", sagte Manager Max Eberl während einer Medienrunde zum Abschluss des Trainingslagers in Marienfeld. Man habe sich seit dem vergangenen Oktober darum bemüht, den 2022 auslaufenden Vertrag des Schweizer Nationalspielers zu verlängern. Dies gelang jedoch nicht.

Zakaria war im Sommer 2017 für zwölf Millionen Euro von den Young Boys Bern zur Borussia gewechselt und hatte sich schnell in der Bundesliga etabliert. Insgesamt bestritt er 109 Spiele in Deutschlands höchster Spielklasse und steigerte seinen Marktwert laut transfermarkt.de auf 30 Millionen Euro. In den vergangenen Monaten war der 24-Jährige immer wieder mit einem Wechsel zu europäischen Top-Klubs in Verbindung gebracht worden. Neben dem FC Arsenal und dem SSC Neapel, wurde dabei auch der FC Bayern als Interessent genannt. Die Münchner hatten einen weiteren Top-Transfer in diesem Sommer zuletzt aber wiederholt ausgeschlossen.