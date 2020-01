Denise Herrmann hat beim Weltcup in Pokljuka das Einzelrennen über 15 Kilometer gewonnen und damit den deutschen Biathletinnen den ersten Saisonsieg beschert. Die 31-Jährige schoss am Freitag erstmals in ihrer Karriere viermal fehlerfrei und sicherte sich damit ihren ersten Sieg im schwersten aller Biathlonrennen. Für die frühere Langläuferin war es gut drei Wochen vor dem Start der WM in Antholz der fünfte Weltcuperfolg.