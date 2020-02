Erste deutsche Medaille bei Biathlon-WM: Denise Herrmann gewinnt Silber bei Verfolgung

Vanessa Hinz (Platz 5), Franziska Preuß (Platz 7) und Karolin Horchler (Platz 15) machten das starke deutsche Ergebnis perfekt. Damit gelang den Biathletinnen ein wenig Wiedergutmachung für eine bislang eher schwache Saison. Auch der Auftakt zur WM verlief nicht optimal und ohne Medaille in den bisherigen drei Wettbewerben . Die deutschen Skijägerinnen zeigten in der Südtirol-Arena diesmal eine geschlossen starke Leistung. „Es freut mich wahnsinnig, dass es endlich geklappt hat mit der Medaille. Das gibt dem ganzen Team einen richtigen Ruck“, meinte die zweimalige Olympiasiegerin Laura Dahlmeier, die erstmals bei der WM als TV-Expertin für das ZDF dabei war.

Herrmann verpasst knapp Gold bei Biathlon-WM

Herrmanns erster Schuss ging gleich daneben, Preuß, Hinz und Horchler kamen beim ersten Auftritt am Schießstand ohne Fehler davon. Sekunde für Sekunde holte die überragende Läuferin Herrmann in der Loipe auf, kam beim ersten Stehendanschlag als Dritte nach Roiseland und Wierer an den Schießstand. Während die Norwegerin und die Italienerin fehlerfrei blieben, musste Herrmann in die Strafrunde. Der Rückstand wuchs wieder an, doch die Sächsin blieb auf Platz drei. Und hatte sogar die Chance auf Gold, doch der allerletzte Schuss ging daneben. „Das war arschknapp“, sagte Mehringer.