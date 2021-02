Deniz Almas blass: Wolfsburgs Top-Sprinter verzichtet als Titelverteidiger auf DM-Finalstart

Aus der Titelverteidigung wurde nichts: Der deutsche Hallenmeister über 60 Meter von 2020, Deniz Almas vom Wolfsburg, verzichtete am Samstag auf seinen Start im Finale. Kevin Kranz (Wetzlar) schnappte sich den Titel in überragenden 6,52 Sekunden (deutscher Hallenrekord). Almas war nicht verletzt, erklärte auf Nachfrage des SPORTBUZZERS: "Ich bin nicht verletzt, aber der Ofen war aus, das habe ich schon im Vorlauf gemerkt und dann hat das keinen Sinn gemacht für mich, das Finale zu laufen."

Denn dass es für Almas zum Titel gereicht hätte, scheint fraglich. Kranz ist in überragender Form, gewann in 6,52 Sekunden, blieb damit acht Hundertstel unter Almas im Vorjahr aufgestellter Bestzeit und mehr als eine Zehntel unter der Jahresbestleistung des Wolfsburgers. Und an die kam Almas im Vorlauf nicht heran, wurde in 6,70 Sekunden Dritter seines Laufs, was ihn aber ins Finale brachte. Doch da zog er kurzfristig zurück. Wolfsburgs Coach Werner Morawietz war verwundert: "Eigentlich sollte man sich stellen, wenn man das Finale laufen kann."