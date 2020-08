Sprint-Champion Almas: Knackt der VfLer als erster Deutscher die 10,0?

Deniz Almas ist Deutschlands schnellster Mann. Am Samstag wurde er fulminant deutscher Champion über 100 Meter und nun kratzt er an der magischen Marke 10,0 Sekunden. Der Sprinter des VfL Wolfsburg könnte der erste Deutsche werden, der sie bricht. Und sagt: "Das wird passieren!" "Ich bin super happy. Ich habe es mir fest vorgenommen, zu gewinnen", sagte Almas gegenüber leichtathletik.de am Samstag nach seinem Triumph über 100 Meter. Es war sein erster nationaler Freilufttitel. Und was für einer! In 10,09 Sekunden hatte er seine erst eine Woche zuvor aufgestellte persönliche Bestzeit (10,08) quasi egalisiert. Mit den 10,08 war er Jahresschnellster und in Braunschweig plötzlich Favorit. "Es war eine ganz andere Situation als sonst", meinte er, der 2018 ein Seuchenjahr erlebt hatte und aus dem deutschen Kader gefallen war.

Vom VfL Sindelfingen verlegte er sein Studienort nach Leipzig, wo er auch trainiert, schloss sich dem VfL Wolfsburg an. Vermittelt von Sven Knipphals, des bis vor kurzem schnellsten Wolfs, der für die Leipziger Sprinter als Chiropraktor tätig ist. Und jetzt ist Almas wieder voll da. "Die Rolle des Favoriten fällt mir immer leichter, weil ich durch meine guten Zeiten Selbstbewusstsein gesammelt habe. Ich weiß jetzt, was ich kann. In der letzten Zeit habe ich auch bei Drucksituationen einen kühlen Kopf bewahrt" erläuterte der 23-Jährige. In der Tat: Bei seinem Hallentitel im Februar war er trotz dreier Fehlstarts cool geblieben, am Samstag in Braunschweig wirkte er höchstens im Halbfinale ein wenig angespannt. "Es war mir wichtig zu zeigen, dass ich die Zeit von Weinheim noch einmal bestätigen kann, um Zweifel zu beseitigen", meinte er.

"Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht" Er ist mit gerade 23 noch jung für einen Spitzensprinter, sagt offensiv: "Das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht." Klingt frech, aber "ich wäre ja kein Leichtathlet, wenn ich nicht glauben würde, dass da nichts mehr geht." Die 10,0 zu knacken - Almas darf daran denken. Werner Morawietz, erfahrener Trainer des VfL Wolfsburg, meint: "Mit einem Meter Rückenwind hätte er sie in Braunschweig schon gepackt." Da war es total windstill. Almas schmunzelnd: "Und dabei hieß es doch, die Bahn in Braunschweig sei langsam." Morawietz, der 1989 mit Erwin Skamrahl den letzten Deutschen Meister des VfL im Sprint (200 Meter) unter seinen Fittichen hatte und später Knipphlas zum schnellsten Wolf formte, war beeindruckt von Almas, "auch wenn ich nur geringen Anteil an seiner Leistung habe." Denn der Supersprinter trainiert beim Bundestrainer an seinem Studienort Leipzig.

Was Morawietz begeisterte: "Deniz ist nie fest geworden, hat sich auch von den Routiniers wie Julian Reus und Michael Pohl nicht beeindrucken lassen." Letzteres erfreute auch Almas: "Dieses Jahr hat mir viel gebracht, ich habe viel an meinen Schwächen gearbeitet, vor allem im fliegenden Bereich bin ich besser geworden." Das ist der Bereich, in dem man fest werden kann, wo Verkrampfung droht - nach hinten heraus. Doch genau da hängte er am Samstag das komplette Feld so richtig ab. Der Glutofen (37 Grad) bei den Geisterspielen - die DM lief wegen der Corona-Pandemie ohne Zuschauer - störte ihn gar nicht: "Ich fand die Temperaturen super. Ich glaube, ich brauche diese Hitze. Ich habe eine super Trainingsgruppe und ein tolles Trainingsteam in Leipzig. Das ist ein richtiger Glücksgriff, würde ich sagen. Der Titel aus der Halle hat mir unheimlich viel Rückenwind für den Sommer gegeben." Die fehlenden Zuschauer - es behagte ihm nicht. "Wenn es voll ist, fühlt es sich wie richtiger Sport an. Aber von den Bedingungen ansonsten hat es gepasst, das Stadion ist super. Viele Zuschauer können einem zu Gute kommen, auch mir. Aber man muss auch vom Kopf her damit klar kommen."

Eine Gratulation per Twitter an Almas kam gleich am Samstag von den Fußball-Profis des VfL Wolfsburg per Twitter: "Komm doch mal zum Training rum", hieß es darin. Almas: "Diese Einladung nehme ich gerne an." Und das meint er ernst, zumal er in seiner Jugend selbst gekickt hat. Für den 1. FC Altburg bei Calw - bis er sich komplett auf das Laufen ohne Ball verlegte.