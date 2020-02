Deniz Almas vom VfL Wolfsburg ist deutscher Hallenmeister im Sprint

Sprintfinale als Nervenschlacht

Das Sprintfinale war eine Nervenschlacht: Erst im dritten Start ging das Finale über die Bühne. Zuvor war Favorit Julian Reus im zweiten Startversuch disqualifiziert worden - Frühstart. Auch der erste Start war neu erfolgt, Mitfavorit Michael Pohl hatte gezuckt, dann waren gleich mehrere Aktive, unter ihnen auch Almas hochgegangen. Pohl kam mit einer Verwarnung davon.

Trotz dieser Anspannung lief das Feld stark - und am stärksten der Schwarzwälder, der in Leipzig studiert. Er blieb in 6,60 Sekunden drei Hundertstel unter seiner Bestzeit, die er gerade erst im Halbfinale aufgestellt hatte, sowie sieben Hundertstel unter seiner vor zwei Wochen aufgestellten alten Bestzeit. 6,60 - das wäre selbst für Reus nicht leicht geworden, der jüngst seine Jahresbestzeit von 6,60 aufgestellt hatte. Almas' VfL-Trainer Werner Morawietz freute sich: "Großartig! Eine ganz starke Leistung in einem ganz starken Feld, selbst der Bundestrainer hat gesagt, eine solche Dichte habe er noch nicht erlebt." Sechs der sieben Finalisten waren 6,70 oder besser gelaufen.

Almas trainiert in Leipzig bei den Bundestrainern Ronald Stein und Alexander John. Der langjährige Spitzensprinter des VfL Wolfsburg, Sven Knipphals, der den Beinamen "Schnellster Wolf" trug, hatte Almas vor eineinhalb Jahren den Wechsel zu seinem Wolfsburger Heimatverein schmackhaft gemacht. Als Chiropraktor in Leipzig zählt Knipphals mit zum Team, das Almas betreut. "Endlich habe ich mal meine Trainingsleistungen auf die Bahn gebracht", freute sich Almas, der damit schwierige Zeiten hinter sich gelassen haben dürfte. 2018 hatte er seinen Sportförderstatus verloren, war wegen Verletzungen zu langsam über 100 Meter geworden. Vergangene Saison wurde er wieder viel schneller, bekam einen Platz in der Sportfördergruppe der Bundeswehr. Am Montag wird er dort zum Obergefreiten befördert. "Das zweite Highlight", verriet er bei der Internetpräsenz Leichtathletik.de. Sein Ziel ist die Olympia-Teilnahme mit der deutschen 100-Meter-Staffel.